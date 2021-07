Çinin Sahil Mühafizə Xidmətinə məxsus gəmilər Yaponiya sularına daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya tərəfi məlumat yayıb. Bildirilib ki, gəmilər Yaponiyaya məxsus balıqçı qayıqlarına yaxınlaşıb.

Yaponiyalı hərbçilərin xəbərdarlığından sonra çinlilər geri çəkilib.

