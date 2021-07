Təhsil Nazirliyi valideynlərə müraciət edib.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qurumun birbaşa tabeliyində olan ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə qəbulla bağlı övladının müsabiqə nəticəsindən narazı olan valideynlər iyulun 16-dək apellyasiya müraciəti edə bilərlər.

Müraciətləri Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaradılmış [email protected] elektron poçt ünvanına göndərmək lazımdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.