Şimal axını ilə qaz təchizatı dayandı

Rusiyadan Almaniyaya Baltik dənizinin dibi ilə Şimal Axını qaz kəməri ilə qaz nəqli, təmir işləri ilə əlaqədar olaraq 23 iyul tarixinə qədər dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Lenta.ru xəbər verib. Bundan əvvəl qaz kəməri operatoru "Nord Stream AG", cədvəlin və iş planının şirkətin tərəfdaşları ilə razılaşdırıldığını və qaydalara uyğun olaraq vaxtında açıqlandığını elan etmişdi.

Qeyd edək ki, başlanğıcda "Nord Stream" 2-nin tanıtımı 2019-cu ilin sonuna planlaşdırılırdı, lakin ABŞ-ın sanksiyaları səbəbindən bir neçə dəfə təxirə salınmalı oldu. İyun ayında Rusiya Prezidenti Vladimir Putin boru kəmərinin ikinci qolunun tamamlanmasının bir iki aya baş verəcəyini bəyan etmişdi.

Xatırladaq ki, "Şimal axını-2" layihəsi Rusiya sahillərindən Baltik dənizi ilə Almaniyaya qədər, illik gücü 55 mlrd. kubmetr olan iki qaz xəttinin inşasını nəzərdə tutur.

