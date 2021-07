Çinin Szyansu vilayətində otel binası çöküb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı 8 nəfər həyatını itirib. 14 yaralı var. 9 nəfər isə itkin düşüb. Onların axtarışları davam edir.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.