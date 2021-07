Fransa məhkəməsi “Google” şirkətinə 500 milyon avro cəza kəsib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb şirkətin xəbərlərlə bağlı müəllif hüquqlarını pozmasıdır. Bildirilib ki, şirkət müəllif hüquqları ilə bağlı yeni təklif irəli sürməsə cəza məbləği daha da artırılacaq.

