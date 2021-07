Gürcüstanın Tbilisi şəhər meri Kaxa Kaladze 13-14 iyul tarixlərində Bakıya rəsmi səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt meriyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Kaladzenin səfəri çərçivəsində Azərbaycanın paytaxtında iki şəhər - Tbilisi və Bakı arasında qardaşlıq haqqında memorandum imzalanacaq. Kaladzeni müavini İlya Eloşvili müşayiət edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.