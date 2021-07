Magistraturaya boş qalan plan yerlərinin sayı AÇIQLANDI

Ali təhsilin magistratura səviyyəsinə boş qalan plan yerlərinin sayı açıqlanıb.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən Metbuat.az-a bildirilib ki, müsabiqə üçün 11135 plan yeri təqdim olunub. Bu plan yerlərindən 3812 yer dövlət sifarişlidir.

Müsabiqənin nəticələrinə əsasən, ixtisaslaşma seçimində iştirak edən 14981 bakalavrdan 10350 nəfəri ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul olunub. Qəbul olunanlardan 3766 nəfər dövlət sifarişi, 6584 nəfər isə ödənişli əsaslarla təhsil alacaq. Onlardan 6790 nəfər ali təhsil müəssisələrinin cari, 3560 nəfər isə əvvəlki illərin məzunudur.

Belə ki, 11135 plan yerindən 785 yer qalıb ki, onun da 46-sı dövlət sifarişli yerlərdir. Boş qalan plan yerlərinə əlavə yerləşdirmənin vaxtı da elan olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.