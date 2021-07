"Sumqayıt" futbol klubu qonşu ölkədə növbəti yoxlama oyununu keçirəcək.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Sumqayıt" "Gaziantep" kollektivi ilə qarşılaşacaq.

"Boluspor" klubunun bazasında oynanılacaq matç Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da start götürəcək.

