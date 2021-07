Bəyin dostunu gəlinin bacısı ilə tutdular - Toy günü rəzalət yaşandı / VİDEO

İstanbulda toy şənliyi zamanı xoşagəlməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şənlik zamanı bəyin qohumları ilə gəlinin qohumları arasında qəfildən qarşıdurma başlayıb. Bir neçə nəfər yüngül xəsarət alıb.

Məlum olub ki, qarşıdurmanın baş verməsinə səbəb bəyin dostunun gəlinin bacısına təcavüz etməsidir. Bəyin dostunun qıza yaxınlaşdığı onunla zorla münasibət qurmaq istədiyi iddia edilir. Tərəflər arasında toy salonunda başalayan qarşıdurma sonra çöldə də davam edib. Əraziyə polis çağırılıb.

Bir neçə nəfər nəzarətə götürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.