Laçın planı: Azərbaycan yaxın zamanda bu ərazilərə TAM NƏZARƏT edəcək

Bir neçə gündür Laçın şəhərində, yeni dəhlizin çəkilməsi ilə bağlı məsələlərə siyasi ekspertlər müxtəlif fikirlər bildirirlər. Mahiyyət etibarı ilə sülhməramlıların nəzarətinə veriləcək yeni dəhlizdən sonra Laçın şəhərinə Azərbaycan tam nəzarət edəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a açıqlama verən politoloq Samir Hümbətov bildirdi ki, Laçın dəhlizinə yol çəkilməsi yeni məsələ deyil.

“Bildiyiniz kimi, 10 noyabr və 11 yanvar bəyannamələrində də göstərilib ki, 3il ərzində yeni yol çəkilib istifadəyə veriləcəkdir. Laçın dəhlizinin 5kilometrlik hissəsi Laçın şəhərinə yaxın bir ərazidən keçdiyi üçün, hələ ki, Laçın şəhərinə nəzarət Azərbaycanın əlində tam cəmləşə bilmir, çünki həmin əraziyə rus sülhməramlıları nəzarət edir. Ona görə də yeni yolun çəkilməsi məsələsi daha aktual olub. Azərbaycan tərəfi istəyir ki, daha qısa müddətdə bu yolu çəkib rus sülhməramlılarının ixtiyarına verməklə Laçın şəhərinə nəzarət edə bilsin”.

Politoloq deyir ki, həmin ərazidə hələ də ermənilər yaşayır. Onların məskunlaşıb qalması, rus sülhməramlılarının olması ilə əlaqədardır. Samir Hümbətov hesab edir ki, ermənilər yeni yol çəkildikdən sonra artıq həmin ərazidən köçürüləcəkdir.

Bu mövzuda daha bir açıqlamanı politoloq Elman Vəliyev verib. Siyasi şərhçi vurğuladı ki, yeni dəhliz marşrutu istifadəyə verildikdən sonra, Laçın şəhəri geri qaytarılacaq.

Yeni dəhliz "Qayğı"adlanan bölgədən keçəcək. Artıq inşaasına başlanılan dəhlizin, çox güman ki, 3 ildən daha tez müddətində istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.



Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.