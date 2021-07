“ABŞ prezidenti Co Bayden həbsdə olan şəxslərin dəyişdirilməsinə müsbət yanaşır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İranın hökumət sözçüsü Ali Rəbii belə açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ-da həbsdə saxlanılan iranlıların azad olunması qarşılığında Tehran da oxşar addımı atmağa hazırdır.

Hökumət sözçüsü bildirib ki, İran ABŞ-ın bundan əvvəlki hökumətinə də oxşar təklif irəli sürsə də, rədd cavabı alıb.

