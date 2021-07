Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimində Azərbaycanın üçrəngli bayrağını 1 kişi və 1 qadın idmançı daşıyacaq.

Metbuat.az-a Milli Olimpiya Komitəsindən verilən məlumata görə, bayrağımızı cüdoçu Rüstəm Orucovla birlikdə taekvondoçu Fəridə Əzizova da daşıyacaq.

Qeyd edək ki, Tokio Olimpiadası iyulun 23-dən avqustun 8-dək keçiriləcək.

