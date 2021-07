Baş Prokurorluq vətəndaşlara xəbərdarlıq etdi - VİDEO

Baş Prokurorluq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə baş verən yanğınlarla bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a daxil olan məlumatda qeyd olunub ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xeyli sayda yanğın hadisələrinin baş verməsi müşahidə olunur.

“Hazırda aparılan yenidənqurma və bərpa işlərini həyata keçirən, habelə Qarabağa səfər edən şəxslər tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaması, ağaclıq və taxıl sahələrində, meşə massivlərində tütün məmulatlarının və ya digər yanacaq tullantılarının həmin ərazilərə atılması kimi zidd əməllərin törədilməsi yanğın hadisələrinə səbəb olur. Nəticədə qeyd edilən ərazilərdə flora və faunaya ciddi ziyan vurulur. Baş Prokurorluq bir daha xəbərdarlıq edərək bildirir ki, bu qəbildən olan qanun pozuntularına yol vermiş şəxslər məsuliyyətə cəlb olunacaqlar! “Təbiəti qorumaq hər bir vətəndaşın borcudur!", - deyə məlumatda bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.