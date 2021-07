AXCP sədri Əli Kərimlinin anası vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Ə.Kərimlinin anası Nabat xanım bu gecə dünyasını dəyişib.

Dəfn mərasimi saat 11:00-da keçiriləcək.

