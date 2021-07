Bu peyvənd nadir xəstəlik riskini artırır

“Johnson & Johnson” şirkəti tərəfindən koronavirus peyvəndinin istifadəsi nadir autoimmun xəstəliyinin inkişaf riskini artıra bilər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ABŞ Səhiyyə və İnsan Xidmətləri Nazirliyinin nəzdindəki Qida və Dərman İdarəsi tərəfindən bununla bağlı açıqlama verib.

Mütəxəssislərə görə, ABŞ-da bu dərmanı qəbul edən xəstələrdə, adi haldan təxminən üç-beş dəfə daha tez-tez “Guillain Barre sindromu” (süst iflic xəstəliyi) inkişaf edir.

İlkin məlumatlara görə, bu dərmanı qəbul edən insanlar arasında 100 nəfərdə bu sindrom müəyyən edilib.

O da bildirilir ki, bu vəziyyətdə olan xəstələr çox vaxt sağalır.

Tənzimləyici eyni zamanda “Johnson & Johnson” peyvəndinin faydalarının potensial zərərindən daha çox olduğunu vurğulamaq istəyib.

Oxu.az

