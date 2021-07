Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisində, qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən iyulun 13-də saat 21:34-də və saat 21:45-də Şuşa şəhəri ətrafındakı Azərbaycan Ordusunun mövqeləri pulemyot və avtomatlardan atəşə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, bölmələrimizin şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.