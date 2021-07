Yeraltı keçidlərdə “maska cəriməsi” yazıla bilər? - DİN AÇIQLADI

“Metro keçidləri qapalı məkan sayıldığı üçün maskasız olan vətəndaşların cərimlənəməsi qanunauyğundur”.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlrə Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətinin rəhbəri, polis polkovniki Ehsan Zahidov mövzu ətrafında yaranmış suallara aydınlıq gətirərkən deyib.

DİN rəmisi deyib ki, hazırda qapalı məkanlarda, o cümlədən, metro və keçidlərdə vətəndaşlarımızın maskadan düzgün istifadəsilə əməkdaşlar tərəfindən profilaktik işlər davam etdirilir:

“Vətəndaşlarımızdan bir daha xahiş edirik ki, pandemiya ilə mübarizədə aktiv olsunlar, özlərini və ətraflarındakıları qorusunlar. Bizim məqsədimiz insanları cərimələmək deyil. Amma bəzən profilaktik söhbətdən yayınan vətəndaşlarımız da olur. Hamımızın istəyi pandemiyanın tezliklə bitməsidir”.

