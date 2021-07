Azərbaycanda Qurban bayramı namazının qılınacaq vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) məlumat yayıb. İyul ayının 20 və 21-də məscidlərimizdə birgə Bayram namazları qılınacaq

