"Neftçi" və "Dinamo" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsinin cavab oyunu üçün bilet satışı dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb biletlərin bitməsidir. İyulun 13-də satışa çıxarılan 4 000-dək biletin hamısı gün ərzində satılıb.

Bu gün keçiriləcək “Neftçi” – “Dinamo” (Tbilisi) oyunu saat 21:00-da start götürəcək.



Xatırladaq ki, satışdan əldə olunan vəsaitin yarısı Qarabağ Dirçəliş Fondu və "YAŞAT" Fonduna köçürüləcək.



