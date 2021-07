Beynəlxalq "Golden Palm Awards" ilk dəfə olaraq Bakıda keçirilib - FOTOLAR

"Reputation Inc" PR və Event şirkətinin təşkilatçılığı ilə baş tutan beynəlxalq "Golden Palm Awards" qala gecəsinin aparıcıları Türkiyənin tanınmış modeli, aktrisası Özgə Ulusoy və Elvin Mərdanov olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sayca 8-ci olan qala gecəsində Türkiyə ilə yanaşı ölkəmizin sayılıb seçilən, öz sahəsində böyük uğurlar və nailiyyətlər qazanan, eyni zamanda cəmiyyətdə faydalı təşəbbüslərlə yaddaqalan şəxslər mükafatla təltif olunublar:

Adel İbrahim (Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı səfiri)

Yamin Cəfərov (Azərbaycanın Cənubi Afrika Respublikasında Fövqəladə Səlahiyyətli Vəkili)

Faiq Ağayev (xalq artisti)

Röya Ayxan (xalq artisti)

Qənirə Paşayeva (millət vəkili)

Vüqar İskenderov (millət vəkili)

Fəxriyə Xələfova ( rəssam-modelyer, əməkdar incəsənət xadimi)

Ayten Mirzoyeva ("Vasconi Architects" beynəlxalq şirkətinin Vitse-prezidenti)

Cəlal Kəngərli ("Kengerli Company" şirkətinin rəhbəri)

Eduard Məmmədov (peşəkar kikboksçu, dünya və Avropa çempionu)

Elsevər Əliyev ("AZEA İnşaat" şirkətinin rəhbəri, uğurlu iş adamı)

Nigar Abbasbəyli (rəssam, "Miras" brendinin təsisçisi)

Zəhra Bədəlbəyli (şairə, ictimai xadim)

Lalə Azərtaş (Tanınmış teleaparıcı)

Ramil Mirzəyev (Mətbuat.az İnformasiya Agentliyinin rəhbəri)



Pərvin Şərifov (Səmti Müəyyənetmə İdman Federasiyasının vitse-prezidenti)

Ramil Rzayev ("Baku Holiday Travel" şirkətinin rəhbəri)

Elmir Nəcəbov ("Soel Parfum" şirkətinin rəhbəri, iş adamı)

Fərhad Qaraşov (“Originar” brendinin yaradıcısı, Azərbaycan Nar İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının və KOBİA İctimai Şurasının sədri)

Hilal Suerdem ("Kiğılı" markasının CEO-su)

Aygün Talıbova (Moda Dizayneri)

Kamilla Məmmədzadə (istedadlı gənc ifaçı)

Şahin Kırbıyık ("Kırbıyık Holding"in təsisçisi)

Rövşən Tağıyev ("Kral Şirkətlər Qrupu"nun rəhbəri)

Leyla Ələkbərova (tanınmış şairə)

Ruslan Məmmədov ("Mario Russo" brendinin təsisçisi)

Avraam Berman (Hüquqşünas)

Fərqanə Bəxtiyarova ("Fargana's Style" brendinin təsisçisi)

Rövşən Hikmətoğlu ("Hikmətoğlu Transport" şirkətinin təsisçisi və rəhbəri)

Rafael Abbasov (Memar-dizayner)

Cüneyt Asan ("Günaydın” Restoranlar Şəbəkəsinin təsiçisi və rəhbəri)

Aygün Ağamalı (Dəb dizayneri)

Günəş Nur (Make-Up Artist)

Həlimə Ələsgərova (Rəssam)

Dr. Yusif Zeynalov (peşəkar cərrah, ortoped-vertebroloq)

Dr. Cəmil Ələkbərov (peşəkar cərrah)

Dr. Sonay Gökhan (Türkiyənin tanınmış estetik diş həkimi)

Dr. Sevgi Ekiyor (Türkiyənin tanınmış estetik cərrahı)

Dr. Parviz Aslanov (LOR-estetik cərrahiyyə üzrə mütəxəssis)

Dr. Könül Ağamirova (Plastik-estetik cərrah)

Dr. Rəna Sultanova (“Laser Beauty” estetik klinikalar şəbəkəsinin təsisçisi, tanınmış estet-dermatoloq)

Dr. Nesrin Əliyeva (Həkim diyetoloq)

"Lexus" avtomobil brendi

“Collezione Italia” (Avropanın ən böyük premium mebel və aksesuarların multibrend şourumu)

Rixos Hotels

Vasconi Architect

Berqa Çayı

Choco Art şokolad brendi

“The Lapland” (Qəbələ şəhərində “Laplandiya” üslubunda tikilən möhtəşəm layihə)

"Sonifer" elektronika markası

"AZEA İnşaat" şirkəti

San Clemente Kempinski Venice

Kengerli & Co

"Baku Holiday Travel" şirkəti

Büyük Yalı İstanbul (Lüks Yaşayış Kompleksi)

Fabay Life Bodrum (Lüks Villa Kompleksi)

Kırbıyık Holding

"Reputation Inc" şirkətinin təsisçisi Aqil Məmiyevin sözlərinə əsasən, "Golden Palm Awards" - Türkiyə və Azərbaycan arasında mədəniyyət sahəsindəki uğurlu əməkdaşlığın bariz nümunəsidir və çox sevindiricidir ki, qardaş ölkənin uğurlu simaları paytaxtımızda qonaq olub, bizimlə bərabər oldular.

"Golden Palm Awards" layihəsinin ölkəmiz üzrə direktoru Sadiq Cəfərli, PR direktoru isə Vüqar Səfərlidir.

Qeyd edək ki, fərqli formatda keçirilən bu möhtəşəm gecənin 7-si Türkiyədə baş tutub və cəmiyyətin böyük rəğbətini qazanıb.

