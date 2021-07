Əməkdar artist Nigar Şabanovadan xəbər var.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Nigarla nişanlısı Xəyyamla eyni məkandan sosial media hesablarında yeni fotolar paylaşıblar. Xəyyam hər zaman olduğu fotolarda kimi üzünü gizlədib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.