Bakıda idman zalında yanğın olub

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində ikimərtəbəli binada yanğın olması barədə məlumat daxil olub.

Metbuat.az nazirliyə istinadən xəbər verir ki, məlumat qəbul edildikdən dərhal sonra FHN-nin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğınsöndürmə işlərinə cəlb olunub. Həyata keçirilən operativ tədbirlər nəticəsində yanğın qısa müddət ərzində məhdudlaşdırılaraq söndürülüb.

İlkin məlumata əsasən, yanğın nəticəsində “Neftçi İdman Klubu” İctimai Birliyinin Qaradağ Təlim-İdman Bazasının ərazisində ümumi sahəsi 690 kv.m olan (hər mərtəbəsi 345 kv.m) ikimərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşən idman zalının yanar konstruksiyaları və dam örtüyünün taxta atmaları yanıb. Binanın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

