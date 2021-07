Sosial media fenomeni 32 yaşlı çinli Sofia Şeung selfi çəkərkən həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o selfi çəkmək üçün Honqkonqdakı Tsing Dai şəlaləsinə çıxıb.

Lakin bu zaman o dərəyə yuvarlanaraq həyatını itirib. Bildirilir ki, Sofia tez-tez park və meşələrə gedərək izləyiciləri üçün selfilər çəkirmiş.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.