Qara dənizdə Rusiya qırıcıları ABŞ-ın kəşfiyyat təyyarəsinə müdaxilə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Açıqlamaya görə, ABŞ-a məxsus RC-135 təyyarəsi Rusiya sərhədlərinə yaxınlaşmağa cəhd göstərib.

Lakin rus təyyarələrinin müdaxiləsindən sonra ABŞ layneri geri qayıdıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.