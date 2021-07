İsrailin “Dəmir Qübbəsi” səhvən ölkə təyyarəsini vurmağa yaxın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki,”Dəmir Qübbə” Qəzza zolağından atılan raketi zərərsizləşdirmək üçün mərmi atıb. Lakin bu zaman İsrail təyyarəsi müdafiə sistemlərinin hədəf bölgəsinə daxil olub. Raketin hərbi təyyarəni vurmağa bir neçə saniyə qalmış müdafiə sistemləri mərmini partladıb.

Lakin partlayışın təsirindən hərbi təyyarəyə ziyan dəyib.

