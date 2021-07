Şəhid Xudayar Yusifzadənin doğum günüdür

Bu gün İkinci Qarabağ müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan gizir Xudayar Yusifzadənin doğum günüdür. Yaşasaydı, 23 yaşını qeyd edəcəkdi.

Metbuat.az bildiriri kİ, Xudayar Yusifzadə 1998-ci il iyulun 15-də Bərdə şəhərində anadan olub. Atası - Bərdənin tanınan qarmon ustası Müslüm Yusifoğlu, anası - Rada Yusifzadə isə evdar xanım idi. Ailədə dörd uşaq olublar - üç qardaş və bir bacı. Xudayar Yusifzadənin doğumundan 24 gün sonra atası vəfat edib.

Anası Radə Yusifzadə deyir ki, oğlu Bərdə 1 saylı Musiqi məktəbində xanəndə sinfində təhsil alsa da, hər zaman hərbçi olmaq arzusunda imiş. Hətta, birinci sinfə gedəndə nənəsindən rica edib ki, ona əsgər paltarı alsınlar, elə dərsə də əsgər formasında gedib.

Döyüşlərdə ifa etdiyi "Vətən yaxşıdır" mahnısı ilə könüllərdə taxt quran Xudayar 22 oktyabr tarixində Zəngilan uğrunda döyüşlərdə şəhid olub. O, Bərdə şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən Xudayar Yusifzadə ölümündən sonra "Vətən uğrunda" medalı, "Azərbaycan Bayrağı" ordeni və "Zəngilanın azad olunmasına görə" medalı ilə təltif edildi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.