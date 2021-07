“Keşlə”nin futbolçusu Anatole Abanq azərbaycanlı xanımla ailə qurub.

Metbuat.az BAKU.WS-ə istinadən xəbər verir ki, kamerunlu futbolçunun Adelia Hacıyeva adlı xanımla toy məclisi paytaxt restoranlarından birində baş tutub. Cütlük toydan əvvəl maraqlı fotosessiya etdirib.

Anatole ilə Adelianın xoş günündən lentə alına rəngarəng kadrlar sosial şəbəkələrdə yayılıb.

İzləyicilər cütlüyün ünvanına çoxsaylı təbrik şərhləri yazıblar.

Qeyd edək ki, onların bir müddət əvvəl Bakıda nikah mərasimi də olub.

