Londondakı milyarderlərin məhəlləsi kimi tanınan Kensinqton rayonunda baş verən sel ciddi fəsadlar törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bölgədə yerləşən bahalı villalar da suya qərq olub. Rok qrupunun üzvü Brayan Mey 15 milyon dollar dəyərindəki evindən görüntülər yayaraq, dəyən ziyandan danışıb. Sənətçinin sözlərinə görə, sel nəticəsində evdəki çox sayda əsər sıradan çıxıb. Sel qəfil baş verdiyindən qabaqlayıcı tədbirlər görmək mümkün olmayıb.

Rəsmi məlumatlara görə, hadisə tələfatsız ötüşüb.

