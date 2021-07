Almaniyanın cənub-şərq bölgələrində aramsız yağışlar son 200 ilin ən güclü daşqınlarına yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbii fəlakət nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib. 30 nəfər itkin düşüb. Bölgədə ciddi fəsadlar əmələ gəlib. Hagen şəhəri tamamilə su atında qalıb. Bölgədə fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Əlverişsiz hava şəraiti təkcə Almaniyada deyil, İsveç və İngiltərədə də hökm sürür. Bu ölkələrdə də daşqınlar var.

