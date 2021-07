Üsyan baş qaldırdı: İri mağazalara hücumlar başlayıb - Əhali silahlanır / FOTOLAR

Cənubi Afrika Respublikasının keçmiş dövlət başçısı Ceykob Zumanın həbs olunması ölkədə üsyana və soyğuna yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiyaları dağıtmaq üçün hərbçilər cəlb edilsə də nəticə verməyib. Üsyançılar dükanlara hücumlar edərək, soyğunlar törədir. Onların arasında polislər də olub. Üsyan daha bir neçə şəhərə yayılıb.

Üsyanın qarşısını almaq üçün bəzi şəhərlər polislər tərəfindən mühasirəyə alınıb. Sakinlər mülklərini soyğunçulardan qorumaq üçün silahlanıb.

Qeyd edək ki, keçmiş prezident Ceykob Zuma korrupsiya ittihamı həbs edilib.

