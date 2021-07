İndi “Delta” gəlib, ardınca başqa bir ştamm gələcək - ÜST AÇIQLADI

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Hande Harmancı koronavirusun “Delta” ştammının aşkarlanmasından sonra təmsil etdiyi qurumun Azərbaycan hökumətinə karantin rejiminin sərtləşməsi ilə bağlı tövsiyə verib-vermədiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hande Harmancı jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, vacib olan peyvənd vurdurmaq, gigiyenik qaydalara əməl etmək və qapalı, insan çox olan məkanlarda maska taxmaqdır: “Onun xaricində hökumətə karantin rejiminin sərtləşməsi ilə bağlı tövsiyə verməmişik. Bu məsələlərlə bağlı Operativ Qərargah qərar verir. Önəmli olan koronavirusa yoluxma sayları artdıqca insanların da qorunma üsullarını gücləndirməsidir. Hər kəs nə etmək lazım olduğunu bilir.

Bunları etsək, özümüzü qoruya bilərik. İndi “Delta” gəlib, ardınca başqa bir ştamm gələcək. Bunlar gəlməyə davam edəcək. Bütün dünyada peyvəndləmə faizi yüksəyə çatana qədər özümüzü ancaq belə qoruya bilərik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.