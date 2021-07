Dünya ölkələri COVID-19 pandemiyasının üçüncü dalğasının başlanğıcındadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adanom Qebreyesus ÜST-nin COVID-19 ilə bağlı Fövqəladə Hallar Komitəsinin Cenevrədə keçirilən iclasında deyib.

O bildirib ki, hazırda dünyada həm yoluxma, həm də ölüm hallarınında artım müşahidə edilir. Qebreyesus yoluxmanın artmasının əsas səbəblərindən biri kimi koronavirusun "delta plus" ştammının yayılması olduğunu göstərib.

