Şimal yarımkürəsində davam edən istilər Rusiyada da fəsadlara yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ və Kanadadakı meşə yanğınlarının ardınca Sibirdəki meşəlik ərazilərdə yanğınlar başlayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, yanğınları söndürmək üçün 8 mindən çox əməkdaş və 40 təyyarə cəlb edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.