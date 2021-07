Azərbaycan qızıl və gümüş hasilatını artırıb - CƏDVƏL

Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda 1 748,2 kq qızıl hasil edilib ki, bu da illik müqayisədə 2,1% çoxdur.

Metbuat.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, hesabat dövründə ölkədə 2 438,6 kq gümüş istehsal edilib. 2020-ci il ilə müqayisədə bu göstərici 13,4% artıb.

Azərbaycanda metal filizlərin hasilatı:

