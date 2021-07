Gürcüstan “Rəqəmsal İpək Yolu”na niyə mane olur? – SƏBƏBLƏR

Bir neçə il olar ki, layihə kimi həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan “Azerbaijan Digital Hub” proqramı Azərbaycandan keçməklə Asiya və Avropa arasında nəhəng rəqəmsal dəhlizin – “Rəqəmsal İpək Yolu”nun yaradılmasını nəzərdə tutur. Söhbət Çinlə Avropanı birləşdirən dəhlizdən gedir. Bu layihə nəticəsində Azərbaycan regionun və dünyanın internet və rəqəmsal mərkəzlərindən birinə çevriləcək və ölkənin internet sahəsində xarici ölkələrdən asılılığı minimuma enəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, planlaşdırılan telekommunikasiya dəhlizinin Qara dəniz və Xəzər bölgələrində yaşayan milyonlarla insanın internetə və rəqəmsal xidmətlərə çıxışını yaxşılaşdıracağı gözlənilsə də bu layihənin həyata keçirilməsində Gürcüstan höküməti “cığallıq” edib desək yanılmarıq.

Gürcüstan Milli Kommunikasiya Komissiyasının rəhbəri Kaxa Bekauri də daxil olmaqla, Gürcüstan hökumətinin heç bir üzvü Azərbaycan şirkətinin Gürcüstan telekommunikasiya bazarına daxil olması ilə bağlı hakimiyyətin etirazlarını heç vaxt izah etməyib.

Bəs əslində nə baş verir və Gürcüstanın bu oyunlarının əsas səbəbi nədir?

İqtisadçı-ekspert Elman Sadıqov Metbuat.az-a bildirdi ki, bu narazılıqlar, Gürcüstanın arzu və niyyətləri ilə baş vermir.

“Bildiyiniz kimi, hazırda Gürcüstan okenanın digər tərəfi ilə sıx münasibətlərdədir. Ümumiyyətlə yeni düzənin qurulmasında, dünyanın iki güclü dövləti - Böyük Britaniya, ABŞ o cümlədən də Avropa arasında getdikcə dərinləşən fikir ayrılıqları var.



Bu münasibətlər artıq onların siyasətinə qarışdıqları və ya tərəfdaş olduqları dövlətlərə də təsir edir.

Məsələ, təkcə Azərbaycanın da problemi deyil. Bu qlobal bir layihə olduğu üçün, böyük dövlətlərin diqqət mərkəzindən yayına bilməzdi. Bildirim ki, “Caucasus Online” telekommunikasiya şirkətinin səhmlərinin hamısını Birləşmiş Krallıq, ABŞ, Ukrayna, Qazaxıstan, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi bir sıra ölkələrdə fəaliyyət göstərən çoxşaxəli şirkətlər qrupu NEQSOL Holdinqə satılması zamanı, məlum olmuşdu ki, “Caucasus Online” şirkətinin ən vacib fiziki aktivi Avropadan Cənubi Qafqaza və Xəzər hövzəsinə internet trafiki birbaşa ötürən 1200 km uzunluğunda fiber optik kabellə təchiz olunmuş Qafqaz Kabel Sistemidir. Məhz bu hadisədən sonra Avro-Asiya fiber-optik dəhlizi layihəsində Gürcüstanın narazılıqları başlamış və o layihədən uzaq olacağını bildirmişdi. Qeyd edim ki, bu sadə bir məsələ deyil. Gələcəkdə Asiya-Avropa sahəsində internet bazarında önəmli körpü rolunu oynayacaq bu prosesdə məsələlər heç də asan olmayacaq bir qədər “ağrılı” keçsə də Gürcüstan müəyyən güzəştlər istəməsi istisna deyil”.

Elman Sadıqov bildirdi ki, yaxın zamanlarda bu layihədə iştirakı üçün Gürcüstanla danışıqlar aparılıb layihədə iştirakı təmin olunacaq. Amma sual yaradan bir məsələ də Gürcüstanın atdığı bu addımların əslində nəyə hesablanması ilə bağlıdır. Elman Sadıqov deyir ki, bu layihədən Gürcüstan daha çox pay götürməyə, daha çox qazanmağa niyyətlidir.

“Bu birinci dəfə deyil ki, Gürcüstan iştirakçısı olduğu layihələrdən daha çox qazanmaq haqqında düşünür. Analoji vəziyyət “Bakı-Tiflis-Qars”, Bakı–Ceyhan və digər layihələrin başlanğıcında hər zaman özünü göstərib. Öncədən etirazlar edən Gürcüstan, daha sonra müəyyən güzəştlər əldə etdikdən sonra işbirliyinə razılıq verib. Bu bir növ Gürcüstanın manevrasıdır”.

Layihənin həyata keçirilməsinə Zəngəzur dəhlizin açılması da mane olub?

“Hal-hazırda “rəqəmsal telekommunikasiya dəhlizi”nin inkişafını dəstəkləyən Gürcüstanın Qərb tərəfdaşları tərəfindən çaşqınlıq, təəccüb və tənqidlərə səbəb olan davranışların ardından layihəyə soyuq münasibət göstərməsinin daha bir səbəbi də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlıdır. Hətta bu layihənin inkişafı ilə Ermənistan üçün də iqtisadi inkişafa səbəb olacaq addımlar atıla bilər. Amma 44 günlük müharibədən sonra, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarının geri qaytarması daha sonra gələcəkdə Ermənistan ilə münasibətlərin yaxşılaşacağı ilə bağlı ehtimallar, Gürcüstanın qısqanc davranışlarının yaranmasına şərait yaratdı. Azərbaycanın Avropaya çıxışında yeganə tranzit ölkə olan Gürcüstana hazırda alternativ olan başqa bir layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı bünövrənin qoyulması təbii ki, adı çəkilən ölkənin ürəyincə deyil”.

Elman Sadıqov deyir ki, amma hazırda Ermənistanın ortaq heç bir layihələdə iştirak etməməsi, Gürcüstanın tərəfdaşlığına ehtiyaci labüd edir. Digər bir məsələ də, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin daha da yüksək inkişafı və Ermənistan faktorunun meydana gəlişi ilə Gürcüstanı bir çox layihələrdən kənar qalması kimi narahatlıqların yaranmasıdır.

Bəs layihənin reallaşması Qafqaza hansı inkişafı və təhlükəsizliyi vəd edir?

“Gələcək internet əsridir, rəqəmsallaşma sahəsinin inkişafı internet təhlükəsizliyinin maksimum olmasını tələb edir. Qafqazda da Azərbaycanın sürətli internet inkişafına sahib olması üçün çox önəmli məsələdir və iqtisadi cəhətdən də prioritet vəd edir. Hazırda bu layihədə mənfəət və trafik bölgüsü, texnologiyanın inkişafı aspektləri ilə bağlı müzakirələr gedir. Əgər layihə reallaşarsa, Qafqazın təhlükəsizliyi təmin olunacaqdır. Bu zaman heç bir dünya dövləti, Qafqazda münaqişələrin baş verməsinə, stabilliyin pozulmasına şərait yaratmayacaqdır. Çünki onlar fərqindədirlər ki, bu zaman bunun fəsadları daha böyük olacaqdır”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

