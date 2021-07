Qurban ətini spirtli içki ilə yemək olar? - Hacı Şahin açıqladı

Azərbaycanda Qurban bayramına sayılı günlər qalır.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurban bayramı ilə bağlı tez-tez verilən suallardan biri də qurban əti ilə spirtli içki qəbul etmək barəsindədir.

"Məşədi Dadaş” məscidinin axundu, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) səlahiyyətli nümayəndəsi Hacı Şahin Həsənli Azxeber.com-a deyib ki, dinimizdə spirtli içki içmək haram buyurulub:



"Dinimizdə spirtli içki içmək haram əməldir. İstər qurban, istərsə adi ətlə içki içmək dinimiz tərəfindən günah hesab olunur. Ancaq elə insanlar var ki, spirtli içki qəbul edirlər. Ancaq qurban ətinə hörmət əlaməti olaraq həmin ətlə içki içmirlərsə, bunu təqdir etmək lazımdır. Hər halda bu da bir hörmətin, sayğının təzahürüdür.

