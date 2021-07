“Səbail” qapıçısı ilə yollarını ayırdı

“Səbail” klubu qapıçısı Nikolas Hagenlə yollarını ayırıb. Metbuat.az xəbər verir ki, qvatemalalı qolkiperin başa çatan müqaviləsi yenilənməyib. Qeyd edək ki, 2020/2021-ci il mövsümündən “Səbail”in şərəfini qoruyan Hagen 27 oyunda meydana çıxıb və 6 oyunda qapısını toxunulmaz saxlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.