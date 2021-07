Hindistanda baş tutan toy zamanı gəlinin təhlükəli davranışı hər kəsi dəhşətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 23 yaşlı gəlin hərəkətdə olan avtomobilin ön hissəsinin üzərinə oturaraq, fotolar çəkdirib. Gəlin bunu avtomobillərin hərəkətdə olduğu yolda edərək, həyatını təhlükəyə atıb. Gəlinin cəsarəti hətta bəyi də heyrətə gətirib. Xoşbəxtlikdən xoşagəlməz hadisə baş verməyib.

Görüntülərin sosial mediada yayılmasından sonra polis hərəkətə keçib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.