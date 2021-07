Bakıda parkda əxlaqsız görüntüləri yayılan qadın danışdı - VİDEO

Ötən gün Bakıda parkda qadınla kişinin əxlaqsız görüntüləri yayılıb.

Məsələ ilə bağlı DİN Mətbuat xidmətinin rəisi, polis polkovniki Ehsan Zahidov açıqlamasında bildirib ki, həmin şəxslər sərxoş vəziyyətdə olublar:

"Onların hər ikisinin şəxsiyyəti müəyyən olundu. Tufeyli həyat tərzi keçirən insanlardır. Həmin şəxslər sözügedən park ərazisində polis tərəfindən saxlanılıb və onlara xəbərdarlıq edildikdən sonra sərbəst buraxılıb".

Metbuat.az Ölkə.az-a istinadən qadınla hadisədən sonra olan söhbəti təqdim edir:

