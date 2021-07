CAR-da iğtişaşlarda ölənlərin sayı 117-yə çatdı

Cənubi Afrika Respublikasında (CAR) iyulun 9-dan etibarən baş vermiş iğtişaşlarda ölənlərin sayı arataraq 117 nəfərə yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kiçik biznesin inkişafı naziri Xumbudzo Ntşaveni deyib. Kvazulu-Natalda 91 nəfər dünyasını dəyişib, 1478 nəfər saxlanılıb. Qautenqdə ölənlərin sayı isə 26 nəfərdir.

Qeyd edək ki, CAR-da sabiq prezident Ceykob Zuma ötən həftə həbs edilib. O, korrupsiyada ittiham edilərək 15 ay azadlıqdan məhrum edilib. Zumanın həbsindən sonra tərəfdarları küçələrə çıxaraq kütləvi iğtişaşlar törətməyə başlayıb.

