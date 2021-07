Xalq artisti Fəxrəddin Manafovun qəfildən səhhəti pisləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda "Mtv" kanalında bildirilib.

Onun bədənində anidən ağır allergik səpkilər meydana gəlib. Bundan sonra Xalq artisti xəstəxanaya müraciət edib.

Hazırda klinikalardan birində onun müalicəsi davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.