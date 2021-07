Almaniyada sel nəticəsində ölən insanların sayı 49-a çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 70-dən çox insanın itkin düşmüş sayılır.

Rheinland-Pfalz və Şimali Ren Vestfalya əyalətlərindəki kəndlərlə əlaqə kəsilib.

İnfrastrukturun çökdüyü, evlərin su altında qaldığı bölgədə xilasetmə işləri davam etdirilir.

