İbrahim Tatlısəs özündən 43 yaş kiçik sevgilisi ilə - VİDEO

Məşhur müğənni İbrahim Tatlısəs sosial şəbəkədə yeni paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı “Instagram” hesabında gənc sevgilisi Gülçin Karakaya ilə yeni görüntüsünü paylaşıb.

69 yaşlı İbrahimlə 26 yaşlı sevgilisinin bu videosu müzakirələrə səbəb olub.

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl cütlüyün gizli toy olub. Bu haqda Tatlısəs açıqlama verərək 5-ci dəfə evləndiyini bildirib.

İbrahimlə Gülçinin arasında 43 yaş fərq olmasına baxmayaraq onlar hər zaman çox yaxşı yola getdiklərini və xoşbəxt olduqlarını bildirirlər.



