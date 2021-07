Həkimdən çağırış: Peyvənd olunanlar üçün Delta ştamı dramatik olmayacaq

Delta ştamına yoluxan peyvəndlənmiş şəxslərdə xəstəxanaya düşmə və ya ölüm halı qeydə alınmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün "Nə baş verir?" verilişinə açıqlamasında həkim Ümüd Səlimzadə deyib. O bildirib ki, son 15 gündə yoluxanların sayı sağalanlardan çox olub:

“Bu müddət ərzində 1600 nəfərə yaxın yoluxma qeydə alınıb. Azərbaycanda son 7 gündə əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən yoluxma 7.9-dur. Almaniyada isə bu rəqəm 6.2-dir. Yoluxmanın belə davam etməsi şübhəsiz ki, əhalidə yeni qorxular yaradır. Əvvəllər bu qorxunun müəyyən mənada əsası var idisə, indiki dövrdə artıq peyvənd var və ən azından qorunmağın yolunu bilirlər. Yumşaldılma nə qədər çox istənilirsə, bir o qədər də tədbirlərin əhəmiyyətini başa düşmək lazımdır. Çünki normalda yoluxanda virusun bir ştamına yoluxuruqsa, peyvənd vurulduqda o, istehsal olunana qədər olan bütün mutasiyalara qarşı qorunuruq. Ona görə də hesab edirəm ki, peyvənd olunanlar üçün Delta ştamı dramatik olmayacaq. Yüngül simptomatika ola bilər, amma xəstəxanaya düşmə və ya ölüm halı müşahidə olunmayacaq".

Həkim onu da qeyd edib ki, ailəsində və ya yaxınında virusa yoluxma qeydə alınan şəxslərin dərhal peyvənd vurdurması doğru deyil:

“Əhalidə bəzən müşahidə edirik ki, ailədə, yaxın çevrədə və ya qohumlarda bir nəfər yoluxan kimi dərhal peyvənd vurdurmaq istəyirlər. Bu, yolverilməzdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 14 gün ərzində yoluxma və ya temperatur müşahidə olunmasa, peyvənd vurdura bilərlər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.