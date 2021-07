DSMF elektron arayış alanların sayını AÇIQLADI

2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında DSMF-nin fəaliyyət istiqamətləri üzrə elektron arayış alanların sayı 19 162 nəfər olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu arayışların 7 354-ü pensiya, 4 571-i müavinət və təqaüd, 3 940-ı fərdi şəxsi hesab, 1001-i ünvanlı dövlət sosial yardımı, 783-ü torpaq pay mülkiyyətçisi, 788-i sosial sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi, 272-si şəhid ailəsi üzvü, 212-si ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənişləri, 118-i sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq, 108-i əlilliyi olan şəxslərə qulluq, 15-i Milli Qəhrəmanın ailə üzvü ilə bağlı olub.

