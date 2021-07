Flora Kərimovaya AĞIR İTKİ

Xalq artisti Flora Kərimovaya ağıt itki üz verib. Metbuat.az xəbər verir ki, sənətkarın qardaşı dünyasını dəyişib. Faktı sənətkarın köməkçisi də təsdiqləyib: "Flora xanımın qardaşının dünyasını dəyişməsi xəbəri doğrudur. Artıq 1 həftədir ki, bu hadisə olub. Bilirsiz ki, Flora xanım bu günlərdə nəvəsini də itirib. Ona görə də bu aralar verilişlərə qatılmamağı seçir” deyə o bildirib./Moderator.az

