Moskvaya "göz dağı" verdilər: İşğala səssiz qalmayacağıq

“Ağ ev”də ABŞ prezidenti Co Bayden və Almaniya kansleri Angela Merkel arasında görüş olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş zamanı ikili məsələlərlə yanaşı qlobal problemlər də müzakirə edilib. Liderlər Ukrayna ilə bağlı müzakirə zamanı ölkənin torpaq bütövlüyünə güclü dəstək ifadə ediblər. Bayden bildirib ki, Rusiyanın enerki qaynaqlarından təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməsinə imkan verilməyəcək və bu məsələdə Merkellə razılığa gəlinib.

Bayden Moskvanın aqressiv addımlarına səssiz qalmayacaqlarını da ifadə edib.

