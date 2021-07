Argentinada koronavirusdan ölənlərin sayının 100 mini ötməsi ilə əlaqədar milli matəm elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matəm 5 gün davam edəcək. Məlumata görə, bununla bağlı prezident Alberto Fernandez qərar imzalayıb.

