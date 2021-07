Moskva bölgəsində baş verən toz tornadosunun görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbə verir ki, Fobos Hava Proqnoz Mərkəzinin açıqlamasına görə, bu “toz şeytanı” (kiçik tornado) hadisəsidir və küləyin təsiri ilə yaranır.

Hadisə əvvəlcə sakinlər arasında qorxu yaratsa da, təbiət hadisəsi bir neçə dəqiqə davam edib xoşagəlməz hal baş verməyib.

