Avropada aramsız yağışların əmələ gətirdiyi fəsadlar artır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Almaniyanın cənub-şərq vilayətlərində şiddətli yağışlardan sonra baş verən daşqınlar zamanı azı 81 nəfər həyatını itirib. 70-dən çox insan itkin düşüb. Tikililərə ciddi ziyan dəyib.

Belçika, Lüksemburq və Hollandiyanın bəzi bölgələrində də sel ciddi fasadlara yol açıb.

